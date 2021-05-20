РИАМО - 20 мая. Женщину с перфоративной язвой вылечили в Дубненской городской больнице в Подмосковье, пациентка не знала, что у нее запущенный хронический гастрит, и пыталась лечиться сама, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Перфоративная язва опасна своим стремительным развитием и при несвоевременном обращении к специалистам может привести к летальному исходу. Пациентке выполнена операция по ушиванию перфоративного отверстия», - сказал главный врач больницы Алексей Осипов.

Врач рассказал, что ей сделали лапароскопическую санацию и дренирование брюшной полости. Малоинвазивное вмешательство проводилось через небольшие проколы передней брюшной стенки. Это сделало операционный процесс малотравматичным и позволило сократить период реабилитации и достичь хорошего косметического результата.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Врачи напоминают об опасности самолечения и необходимости обращаться в поликлинику при недомогании. Там проведут диагностику и подберут подходящее лечение.