РИАМО - 20 мая. Первенство России по тайскому боксу прошло в Одинцовском округе Подмосковья, областная команда заняла четвертое место на турнире, сообщает пресс-служба Московской областной федерации тайского бокса.

Борцы из Подмосковья завоевали 13 золотых, десять серебряных и девять бронзовых наград. С минимальным отрывом подмосковные спортсмены пропустили в тройку призеров команду из Краснодарского края.

«В очередной раз Подмосковные тайбоксеры подтвердили звание одних из лучших спортсменов России и вошли в пятерку сильнейших команд страны!» - сказал президент Московской областной федерации тайского бокса Олег Чуприна.

Второе место заняла команда из Кемеровской области, а первое место у спортсменов из Дагестана.

Победители получили право представлять Россию на первенстве мира 2021 года в Таиланде.