РИАМО - 20 мая. Московская область перевыполнила план в голосовании по выбору территорий для благоустройства, во Всероссийском голосовании за выбор этих мест поучаствовали 234 тыс. жителей региона, это составляет 103% от плана, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Московская область занимает девятое место среди регионов России по выполнению плана по количеству голосов. При этом Подмосковье – самый крупный регион по численности населения среди других субъектов, участвующих в голосовании. Мы очень рады, что наши жители очень вовлечены в процесс и активно принимают участие в голосовании», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что это еще раз доказывает отношение людей к своему городу и окружающей их среде.

Всероссийское голосование за выбор территорий для благоустройства проходит на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. До 30 мая свой голос за формирование комфортной городской среды может отдать каждый россиянин старше 14 лет.