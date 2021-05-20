РИАМО - 20 мая. Полицейские провели антинаркотическую беседу со студентами первого и второго курсов филиала Международного юридического института в подмосковном Одинцове, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Молодые люди услышали об основных видах наркотиков и об их негативном воздействии на организм. Также им рассказали случаи из служебной практики, когда молодых людей задерживали за хранение или употребление наркотиков.

Сотрудница полиции проинформировала ребят об уголовной и административной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Она также пожелала студентам успехов в учебе, посоветовала вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.