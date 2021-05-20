РИАМО - 20 мая. Подмосковный мед с фермы «Пчела» в Егорьевске признан лучшим в России во время проверки качества, которую провели ко Всемирному дню пчел 20 мая, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Лучшим по качеству признан мед подмосковного фермерского хозяйства «Пчела» из Егорьевска. Оно было создано три года назад. Развитию хозяйства способствовал, в том числе и грант на поддержку начинающего фермера, предоставленный в 2018 году властями региона», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, на средства гранта фермер приобрел несколько десятков пчелосемей, ульи и оборудование для производства меда. Сейчас в его хозяйстве находится 300 пчелосемей.

Воскресенский рассказал, что глава хозяйства Владимир Голичков начал заниматься пчеловодством с 2011 года, когда у него было всего три пчелосемьи. Через год он закончил курсы при кафедре пчеловодства российского государственного аграрного университета — МСХА им. К.А. Тимирязева.

В 2020 году Роскачество исследовало мед 46 торговых марок из РФ. КФХ «Пчела» завоевало почетное третье место.