РИАМО - 20 мая. Работы по возведению монолитных конструкций дома №16 жилого комплекса «Зиларт» на месте бывшей промзоны на юге столицы завершены, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Теперь рабочие приступили к монтажу и остеклению фасадов четырех корпусов здания, один из которых будет отделан самоочищающимися фибробетонными панелями.

«В его оформлении применяются абсолютно разные по своим свойствам и видовым характеристикам материалы и структуры: на одном корпусе, например, мы видим интересную игру с узорами из кирпича, а на другом — изящное панно из фибробетонных панелей», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Общая площадь дома составляет около 63 тыс. кв. м. Строительством занимается «Группа ЛСР». Здания строят между улицей Родченко и пешеходной улицей Татлина. Разработкой проекта занималось архитектурное бюро R1. Дизайном фасада занимались сразу четыре команды: ООО «ПроектКапитал», «Сергей Киселев и Партнеры», «Би Эй» и «Проект Синхротекче». Два корпуса планируют отделать клинкерным кирпичом, а два других — с помощью стеклоцемента и фибробетона.

Основным элементом фибробетонных фасадов стали японские панели KMEW. У этого материала масса достоинств: он не деформируется и не дает трещин при перепадах температуры, сохраняет тепло зимой и равнодушен к нагреву летом. Он даже был испытан при землетрясении в девять баллов и остался цел.

Но главное, инновационный материал обладает свойствами самоочистки. Специальное покрытие позволяет любому дождю с легкостью дочиста смыть скопившуюся грязь, и дом будет выглядеть как новый.

На первых этажах зданий будут работать магазины и кафе, а под землей будет находиться парковка на 465 мест. Внутренний двор корпусов озеленят и благоустроят.