РИАМО - 20 мая. Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в ежегодном творческом конкурсе «Служба спасения Московской области глазами детей», сообщает пресс-служба системы-112 региона.

Конкурс проводится в Подмосковье третий год подряд. Его основная цель — популяризировать единый номер службы спасения «112» в регионе, объяснить детям принцип работы системы, рассказать, куда нужно обращаться за помощью, если попали в экстренную ситуацию.

Участниками конкурса могут стать дети от пяти лет, учащихся образовательных учреждений, представители детских и молодежных общественных и некоммерческих организаций и объединений Московской области, а также их родители.

К участию принимаются работы, изображающие фрагменты деятельности специалистов системы-112 Московской области и экстренных оперативных служб, включая пожарную охрану, МЧС, полицию, скорую помощь, аварийную службу газовой сети, службу «Антитеррор».

Конкурс проводится по трем номинациям. Дети могут создавать рисунки, поделки, видеоролики, фотографии, мультипликационные проекты и многое другое.

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 17 сентября 2021 года направить заявку и творческую работу по электронному адресу: konkurs112@mail.ru.