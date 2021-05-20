РИАМО - 20 мая. Фонд поддержки ВЭД МО начал подбирать зарубежных партнеров в КНР для двух подмосковных экспортеров, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Потенциальным китайским закупщикам представили Истринскую компанию «10 мед», производящую косметическую продукцию под торговой маркой «Лошадиная сила», а также косметику Librederm, и компанию «Колос-Экспресс» из Домодедова, предприятие производит хлопья, каши и муку под брендами «1928», «Тигренок» и «Био-Био».

«Подбор иностранного партнера – один из наиболее эффективных инструментов развития экспорта, которые предлагает подмосковным предприятиям Фонд поддержки ВЭД Московской области», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что в рамках этой услуги фонд осуществляет точечный подбор потенциальных потребителей продукции подмосковных производителей на определенных рынках. Для региональных производителей эта услуга предоставляется бесплатно.