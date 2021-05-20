РИАМО - 20 мая. Первые в 2021 году почтовые посылки с необычным грузом - живыми пчелами - поступили в Московский регион во Всемирный день пчел 20 мая из южных регионов России, сообщает пресс-служба макрорегиона Москва «Почты России».

Традиционно их доставляет курьерская служба EMS «Почты России» с отметкой «Осторожно! Живые пчелы! Не переворачивать, на солнце не держать». Такие отправления проходят особую обработку и сортировку, чтобы насекомым не навредили. Пчелы проводят в пути в среднем 3-5 дней.

В одной коробке обычно одна пчеломатка и 5-10 рабочих пчел, которые вырабатывают молочко и кормят королеву. Перед отправкой нужно обязательно предоставить ветеринарное свидетельство.

Также весной традиционно много посылок с саженцами плодовых и ягодных деревьев и растений, рассадой. С такими посылками обращаются аккуратно и перевозят в специальной коробке с вентиляцией. Перед отправкой растения охлаждают в холодильнике. Сотрудники перевозят такие отправления в пластиковых контейнерах.

Запрещено отправлять почтой ядовитые растения и животных, а также вещи, которые могут навредить работникам почты, испортить или испачкать другие посылки.