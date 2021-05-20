РИАМО - 20 мая. Людям с повышенным артериальным давлением можно пить кофе, так как напиток положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, сообщил доктор медицинских наук, профессор, кардиолог Заурбек Шугушев.

«Кофе действительно вызывает повышение давления, но в очень краткосрочной перспективе, то есть до получаса максимально. И обычно давление повышается очень незначительно: на 10-15, максимум на 20 мм рт. столба», – сказал кардиолог в эфире радио Sputnik.

Он рассказал, что было доказано положительное влияние кофе на сердечно-сосудистую систему с точки зрения медицины. Употребление кофе снижает риск развития сердечно-сосудистых осложнений, которые обычно и приводят к гибели.

Кофе нельзя злоупотреблять, чтобы не навредить здоровью. Он отметил, что полезные свойства касаются только свежемолотого кофе.

«Второй момент – это дозировка. Если выпить 20 чашек кофе, естественно, ничего хорошего не будет. Ученые выявили определенную границу – две-три чашки свежемолотого кофе в день. В перерасчете на миллиграммы это около 400 миллиграммов. Доктора рекомендуют употреблять от 50 до 180 миллиграммов кофе в зависимости от веса пациента», - добавил врач.

Чтобы у пожилых людей не развился остеопороз, кофе нужно обязательно разбавлять молоком. После 65 лет кофе может приводить к вымыванию кальция из костей.