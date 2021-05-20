РИАМО - 20 мая. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Коломне построят 6 новых тротуаров для комфорта и безопасности тех, кто проживает в населенных пунктах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Всего в Коломне мы запланировали отремонтировать 73 дороги и построить 6 тротуаров, причем на региональной сети в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» работы уже завершены», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что по результатам голосования граждан на портале «Добродел» отремонтированы две региональные дороги, среди которых Коломна — Сельниково — Левино — Молодинки — Горки с 0 по 0,7 км и Коломна — Озеры — Заречный с 0 по 2,9 км. В настоящее время на дорогах уложено новое асфальтобетонное покрытие. Нанесение разметки запланировано на ближайшее время.

Новые тротуары появятся в селе Чанки, деревнях Дворики и Туменское, а также на участках от поселка Индустрия до поворота на поселок Осенка, от села Парфентьево до поворота на Экодеревушку. Объекты устраиваются в приоритетном порядке в черте населенных пунктов, включая те места, где наблюдается высокая интенсивность движения. Таким образом, на улице Октябрьской революции тротуар пройдет вдоль школы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья «Надежда».

В настоящее время среди местных дорог отремонтирован Окский проспект. Работы проводятся на улицах Кремлевской, Казакова, Исаева, Лазарева, Ларцевы Поляны, Подлипки-6 и в Красноармейском проезде, также они ведутся в населенных пунктах Бакунино, Зиновьево, Тимирево, Акатьево, Щурово.

На муниципальной сети планируется ремонт 71 дороги суммарной длиной свыше 30,9 км. 36 дорог выбрали сами жители на портале «Добродел». Ремонт дорог пройдет с привлечением финансов из дорожного фонда Московской области.

В текущем году упор сделан на ремонт участков, которые ведут к медицинским, а также образовательным учреждениям и местам отдыха.

В Подмосковье в этом сезоне на муниципальной сети планируется ремонт свыше 1,5 тыс. участков длиной 800 км, а на региональной сети ГБУ «Мосавтодор» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтирует свыше 700 км, то есть 185 участков дорог.