РИАМО - 20 мая. До конца мая школы Подмосковья пройдут проверку на безопасность, проверки учебных заведений усилены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

В четверг готовность учреждений образования при возникновения внештатной ситуации оценили в городском округе Мытищи. Проверку провели представители ГУРБ Подмосковья и администрации округа вместе с полицейскими и росгвардейцами.

Проверка

«В ходе инспектирования школ и лицеев проверены средства технической оснащенности, организация пропускного режима на объектах, готовность персонала к действиям в случае угрозы или возникновения террористического акта, оснащение учреждений системами видеонаблюдения, тревожных кнопок и сигнализации, реагирование охранного предприятия на получение тревожного сигнала, служебная документация», - сказал замруководителя Главного управления региональной безопасности Подмосковья Александр Зайцев.

Серьезных нарушений в учреждениях округа при проверках зафиксировать не удалось. Небольшие недочеты были исправлены во время проверки.

Усиление безопасности

Для того, чтобы обеспечить безопасность в школах, по периметру устанавливается ограждение, запирающие устройства, домофоны, средства контроля и управления доступом. Кроме того, учреждения оборудованы тревожной кнопкой.

Контроль за ЧОП в округах Подмосковья усилен в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев отметил, что проверке подлежат все школы и детсады. Так, до конца мая станет ясно, что нужно сделать для того, что дети были защищены от несанкционированных проникновений.

Кроме усиления контрольно-пропускного режима в Подмосковье проводятся инструктажи с работниками, детьми, их родителями на предмет действий при чрезвычайных обстоятельствах.

На особом контроле находятся молодые люди старше 18 лет, которые обращаются за получением лицензии на оружие.

Каратаев отметил, что с 2019 года для того, чтобы предотвратить преступления с оружием в школах, в Подмосковье реализуется алгоритм совместных действий росгвардейцев и органов образования. Так, все лица до 25 лет при подаче заявления об оформлении лицензии на оружие указывают место учебы. Эти сведение вносятся в информационную систему учета владельцев оружия.

По его словам, далее в образовательное учреждение направляется запрос, а его руководитель представляет психологический портрет заявителя, который обучается. Если у желающего получить лицензию есть признаки возможного девиантного поведения, то проводятся адресно-профилактические мероприятия.

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