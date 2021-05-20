РИАМО - 20 мая. В Подмосковье досрочно реализуется президентский проект по оздоровлению реки Волги, программа с обследованиями и инвентаризацией крупных объектов очистки сточных вод началась в регионе в 2018 году, сообщается на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Главная задача федерального проекта, которую поставил президент Российской Федерации (Владимир Путин – ред.) и губернатор Подмосковья (Андрей Воробьев – ред.) перед нами - снижение доли неочищенных сточных вод, поступающих в Волгу от очистных сооружений, в три раза», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Реконструкция очистных сооружений

Выполнение работ по крупнейшим источникам сброса недостаточно очищенных сточных вод в бассейн реки началось в 2019 году. В прошлом году удалось досрочно реконструировать очистные сооружения в Подольске с увеличением мощности до 150 тыс. куб. м в сутки. Кроме того, в городе возвели канализационный напорный коллектор для перекачки сточных вод с очистных сооружений микрорайона Климовск на работающие очистные сооружения Подольска.

В итоге экологическая обстановка улучшилась для 350 тыс. жителей Подольска и территории бассейна реки Волги. Помимо прочего, в рамках мероприятий созданы дополнительные мощности для подключения жилого фонда к очистным сооружениям.

В настоящее время в рамках президентского проекта «Экология» реконструируются очистные сооружения Щелкова проектной мощностью 400 тыс. куб. м в сутки.

Велиховский отметил, что завершение первого этапа строительства с запуском очереди мощностью 200 тыс. куб. м в сутки запланировано на декабрь 2021 года, а всего объекта – на 2023 год. После реконструкции охват населения составит 700 тыс. жителей.

Возведение новых очистных сооружений

Кроме того, в декабре текущего года построят очистные сооружения в Шатуре проектной мощностью 10 тыс. куб. м в сутки, а в следующем году – очистные сооружения Лыткарина (мощность 30 тыс. куб. м в сутки). После окончания мероприятий снижение загрязненных отводимых вод в бассейн реки Волги составит 160 млн куб. м в год.

Помимо прочего, для реализации проекта «Оздоровление Волги» разработаны проекты строительства (реконструкции) 11 очистных сооружений, 10 из которых — в Электростали, Коломне, Кашире, Дмитрове, Солнечногорске, Павловском Посаде, Серпухове, Наро-Фоминском округе (2 объекта) и Сергиево-Посадском округе. Суммарная проектная мощность объектов составляет 410 тыс. куб. м в сутки.

Итогом реконструкций и возведения объектов, по словам Велиховского, станет снижение на 0,25 куб. км неочищенной воды в год.

Загрязнение Волги сократится на 0,13 куб. км после того, как в Подмосковье в 2021-2023 годах закончатся запланированные работы.

Волга – одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе. Ее протяженность составляет 3,7 тысячи километров. Площадь бассейна, занимающего 8% территории России, – 1,5 миллиона квадратных километров. Ежегодно по Волге стекает порядка 250 кубических километров воды.