РИАМО - 20 мая. Сейчас в официальном реестре возчиков, которые осуществляют перевозку строительных отходов в Подмосковье находятся 52 лицензированные компании, туда попали новые фирмы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С 1 июня, к возчикам, которые работают без лицензии, будут применяться меры административного воздействия, а с 1 сентября 2021 года - административная ответственность.

«Мы рекомендуем жителям обращаться к официальным компаниям, подключенным к региональной навигационной системе Московской области, которые являются участниками информационного взаимодействия системы «Электронный талон», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Ознакомиться с реестром можно на сайте министерства ЖКХ в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

Строительные и крупногабаритные отходы в Подмосковье запрещено размещать на придомовых контейнерных площадках и в баках, предназначенных для мусора.

Строительные отходы представляют собой остатки сырья, материалов, изделий и иные продукты, которые образуются во время ремонта квартир, домов, реконструкции, а также при сносе зданий объектов инженерной инфраструктуры и в ходе благоустройства.

Задать вопросы по данной теме можно по телефонам МинЖКХ Подмосковья: +7 (498) 602-01-31, добавочные 55913, 55914 и 55894.