РИАМО - 20 мая. II межрегиональная конференция «Социальные инновации (технологии) и их роль в защите семьи и детства» пройдет 27 мая в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В рамках конференции планируется выставка инновационных социальных проектов, которые реализуют учреждения соцобслуживания семьи и детей Подмосковья. Кроме того, ведущие эксперты РФ по профилактике социального сиротства поделятся с коллегами опытом и практиками.

«В Подмосковье стремительно развивающаяся система профилактической работы с семьями и детьми. В нашем регионе работает 55 учреждений социальной помощи семьям, в которых ежегодно получают услуги более 25 тыс. семей, оказавшихся трудной ситуации. Для удобства работы наших специалистов мы ввели специальное мобильное приложение», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Конференция проводится для того, чтобы рассмотреть, а также обсудить параметры современной модели организации межведомственной профилактической работы с семьями и детьми. Еще одна задача мероприятия – продвижение инновационных идей и решений с целью реализации государственной семейной политики и профилактики социального сиротства.

Участниками конференции станут представители Нижегородской, Калужской, Тверской, Оренбургской, Ивановской, Смоленской, Ярославской, Рязанской, Пензенской и других областей.