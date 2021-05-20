РИАМО - 20 мая. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области выбрало девять центров молодежного инновационного творчества в регионе, которым в 2021 году предоставят деньги на частичную компенсацию затрат, связанных с созданием или обеспечением деятельности, сообщает пресс-служба министерства.

«В рамках действующей программы в этом году планируется открытие двух новых ЦМИТ и дооснащение трех существующих площадок современным, высокотехнологичным оборудованием. Также четыре действующих ЦМИТ получат субсидии на поддержку деятельности в период сложной эпидемиологической обстановки», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Сейчас в Подмосковье работают 20 ЦМИТ, где реализуются программы подготовки по самым востребованным направлениям: от программирования и инженерной деятельности до архитектуры и биохакинга.

На базе этих площадок также идет подготовка сотрудников предприятий, курсы повышения квалификации учителей.

В 2021 году в Подмосковье откроют два новых ЦМИТ - в Коломне и Мытищах.