РИАМО - 20 мая. Врач травматолог-ортопед АО «Медицина» Александр Шелепов отметил, что чаще всего люди получают травмы во время занятий спортом, прыжков на батуте, при спуске по лестнице, в момент выхода из машины, и просто на «ровном месте». Об этом сообщает Nation News.

«Специфика многих травм заключается в том, что их течение может кардинально меняться, и уже на следующий день пустяковый ушиб может вызвать отек, ограничить подвижность сустава и доставить сильную боль», - сказал Шелепов.

Он напомнил, что даже пустяковая травма может обернуться серьезной проблемой. Такие травмы часто получают во время активных игр — футбола, баскетбола, когда человек не обращает внимания на травму и продолжает нагружать организм.

По его словам, при травме важно исключить переломы лодыжек или костей стопы прежде, чем приступать к лечению.

Частой травмой является повреждения ахиллова сухожилия выше пятки - самого мощного сухожилия в теле человека. Также часто рвутся большая грудная мышца, бицепс и трицепс плеча, четырехглавая мышца бедра, икроножная мышца голени. Разрыв мышц очень болезненный и опасный.

Врач отмечает, что все болевые синдромы можно ослабить подручными средствами. Место ушиба рекомендуется охладить в течение 15 минут, если травма не серьезная, то боль снизится.