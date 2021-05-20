РИАМО - 20 мая. Мошенница представилась сотрудницей банка и убедила жительницу столицы перевести деньги на якобы безопасный счет, злоумышленница украла более 3,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

18 мая в полицию обратилась женщина, заявив о краже денег с банковского счета. Установлено, что с вечера 13 мая до вечера 17 мая пострадавшей позвонила неизвестная. Она представилась сотрудницей банка и сообщила о списании денег с банковской карты, под предлогом сохранения средств на счете, злоумышленница убедила москвичку перевести деньги на безопасный счет.

Мошенница получила реквизиты банковской карты и коды СМС. Общий материальный ущерб составил 3 млн 524 тыс. рублей.

По факту происшествия возбудили уголовное дело.