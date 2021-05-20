РИАМО - 20 мая. В первый день онлайн-трансляции марафона «Новое Знание» число просмотров составило свыше 5 млн, марафон станет отправной точкой для разных форматов работы общества «Знание» как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата, сообщает ТАСС.

Трехдневный марафон «Новое Знание» проходит в следующих российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Новосибирск и Калининград.

Каждый город на мероприятии представляет одно из направлений просветительской деятельности, среди которых история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.

В программе марафона запланировано свыше 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. На участие в нем зарегистрировались более 3 тыс. человек.

В день открытия перед участниками выступили первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента страны Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер и другие.

21 апреля в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Марафон «Новое Знание» станет отправной точкой для разных форматов работы общества как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.