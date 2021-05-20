РИАМО - 20 мая. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова в среду подвела итоги Московского областного конкурса среди учащихся «Права человека – глазами ребенка». Об этом сообщает пресс-служба регионального омбудсмена.

В этом году конкурс проводился в 15 раз. Учащиеся с 1 по 11 классы на протяжении всего учебного года готовили творческие и исследовательские работы, посвященные важным и актуальным правовым темам: семья, дружба, природа, учеба. В этом году на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 95 исследовательских и 209 творческих работ из 46 подмосковных округов.

Церемония оглашения в этом году вновь прошла в онлайн-формате. Это продиктовано правилами безопасности, связанными с пандемией коронавируса.

Семенова рассказала, что работы участников необычайно яркие и выразительные. Они представлены в разных формах: книжки, неординарные объемные поделки, пазлы, сказки, стихи, картины, фильмы, исследования, отличающиеся глубоким анализом, основательной проработкой материала.

«Мне очень нравится, что вы четко выражаете гражданскую позицию и личное отношение к вопросам защиты прав и свобод человека. В этом году много работ, касающихся темы защиты права на семью и на жизнь. С учетом ситуации с пандемией, особенно интересно было узнать ваше мнение о проблемах, связанных с дистанционным обучением, в том числе в период самоизоляции», - отметила Семенова.

Она подчеркнула, что за 15 лет проведения конкурса его участниками стали свыше 6 тыс. детей, а победителями и лауреатами больше тысячи ребят.