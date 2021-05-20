РИАМО - 20 мая. Амнистию для граждан РФ, которых осудили за преступления небольшой и средней тяжести, предложила провести уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает kp.ru.

Заявление сделано на координационном совете уполномоченных по правам человека по теме «Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы».

«Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей. Ведь многие люди уже отбыли наказание, а судимость весит на них как вериги», – сказала Москалькова.

Она добавила, что упомянутые преступления должны должны быть наказаны, но не судимостью, ведь из-за нее человек не может трудоустроиться или взять кредит.

Москалькова отметила, что судимость распространяется на всю семью, а побудить работодателя принять на работу человека, у которого есть судимость, задача очень сложная.

Сама же судимость, по словам омбудсмена, представляет собой стену, через которую не может пробиться человек.

Также, по ее мнению, важно, чтобы люди, которые не представляют для общества большой опасности, не имели судимости.