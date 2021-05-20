РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 мая. В подмосковном Красногорске задержали жителя столицы за кражу женской одежды на общую сумму 50 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД Росси по городскому округу.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от местной жительницы о том, что из подъезда ее дома в селе Ангелово неизвестный похитил оставленный без присмотра пакет с одеждой, принадлежащий заявительнице.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Отрадненского отдела полиции установлен и задержан 56-летний москвич. Личные вещи возвращены пострадавшей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.