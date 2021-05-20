РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 мая. В онлайн-голосовании о том, нужны ли домики для барбекю в экопарке «Губайловский» в Красногорске, 67% пользователей ответили отрицательно, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

В парке в этом году проведут благоустройство в рамках госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Одним из запланированных элементов стали пять домиков для барбекю. Этот элемент вызвал протест многих жителей. Вопрос вынесли на онлайн-голосование.

За установку домиков проголосовали 26,76% пользователей, против - 67,31%. Еще 4,45% считают, что для зоны барбекю нужно выбрать другое место и 1,47% - изменить количество домиков.

Общественное обсуждение концепции благоустройства экопарка «Губайловский» проходит вечером в четверг во Дворце культуры «Подмосковье».