РИАМО - 20 мая. Директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров отметил, что никаких предложений о передаче футбольному клубу «Локомотив» столичного стадиона «Лужники» не было, также нет планов о сносе стадиона «РЖД Арена», сообщает РИА Новости.

Белозеров уточнил, что стадион «РЖД Арена» уже старый и не отвечает ряду требований, не обеспечивает комфорт болельщиков. Данным объектом надо заниматься. Сейчас пока обсуждают этот вопрос.

«При любом развитии ситуации мы не планировали обсуждать никакой жилищной застройки. Стадион построен в начале 2000-х годов, тогда он был первый и самый современный. На сегодняшний момент у нас есть ряд предписаний, которые нам говорят о том, что надо устранить. Стадион уже старый и не соответствует некоторым требованиям», - сказал Белозеров.

Глава компании опроверг информацию о том, что от РЖД якобы поступало предложение отдать «Локомотиву» «Лужники» в долгосрочную аренду вместо «РЖД Арены».

Ранее СМИ сообщили о том, что руководство РЖД и ФК «Локомотив» ведут переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников», так как на месте «РЖД Арена» якобы планируется вести жилую застройку.