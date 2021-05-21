РИАМО - 21 мая. Школьники, студенты и кадеты из всех регионов России, в том числе из Подмосковья, смогут стать участниками всероссийского урока «Знаменосцы Победы» в пятницу, он начнется в 14:00, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Онлайн-трансляцию занятия будут вести из студии в Смоленске. На прямой линии в ходе урока будут студии в Московской области, столице, Махачкале, Уфе, Брянске, Туле, Санкт-Петербурге и Красноярске.

Площадка Московской области будет находиться в Краснознаменске – военном городке, который образовался во время Великой Отечественной войны как пеленгаторная база для полетов дальней авиации в тыл фашистов.

Школьникам и студентам покажут кадры хроники ВОВ, видеоматериалы о мужестве потомков героев, подхвативших Знамя Победы.

Урок состоится в рамках международного медиапроекта «Свидание с Россией».

Проект «Знаменосцы Победы» общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» раскрывает имена героев, которые входили в штурмовые и разведывательные группы, водружавшие с 30 апреля по 2 мая 1945 года Знамя Победы над Рейхстагом.​