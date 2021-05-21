РИАМО - 21 мая. В усадьбе Даровое городского округа Зарайск в пятницу будут высажены 130 яблонь исторических сортов, мероприятие по посадке деревьев проведут в честь 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского и 190-летия усадьбы Достоевских Даровое. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

В саду возле усадьбы будут старинные сорта яблонь, груш, вишен и слив, которые выращивали в русских садах в XIX веке. Он станет биосадом, то есть живой экосистемой интересной как местным жителям, так и туристам.

Урожай яблок, которые вырастят в саду усадьбы, планируют использовать для производства пастилы, которую любил Достоевский.

Исторический сад станет началом большого проекта АНО «Коломенский посад». Этот проект направлен на воссоздание традиционного землепользования в имении Достоевских.

Представители фонда Фридриха Науманна привезут на посадку яблони из Германии. Эти деревья станут первыми в международной коллекции сада.