РИАМО - 21 мая. Во Дворце спорта в Егорьевске в пятницу проведут четвертый форум «Подмосковье. Здоровье», на него приглашаются жители городских округов Егорьевск, Воскресенск и Луховицы, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В Егорьевске жители могут встретиться с министром здравоохранения Подмосковья Светланой Стригунковой, представителями Общественной палаты региона, главами администраций, руководителями медучреждений.

Участники форума смогут обсудить вопросы работы медучреждений в городских округах, оказания скорой медицинской и стационарной помощи, получения льготных лекарств и иные темы. Порядка 100 человек присоединятся к форуму через платформу Zoom.

Данные форумы проводятся в регионе с начала года. Они инициированы Общественной палатой Подмосковья при поддержке Главного управления социальных коммуникаций региона и министерства здравоохранения Подмосковья.

Всего в Московской области в 2021 году планируется организовать 20 форумов, которые направлены на развитие здравоохранения территорий. Первые три уже прошли в Коломне, Волоколамске и Клину. Следующий форум состоится 28 мая в Кашире.