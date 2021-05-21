РИАМО - 21 мая. В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в пятницу пройдет торжественное открытие XXI Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна», зрителям покажут свыше 20 спектаклей, сообщается на сайте музея.

Фестиваль будет проходить по 30 мая.

Концепция «Мелиховской весны», которая зародилась в усадьбе писателя в конце XX века, – это спектакли по произведениям Чехова или о Чехове. Особенностью фестиваля является то, что, помимо классических постановок, в программе есть и камерные спектакли, и широкомасштабные инсценировки, и авангардные версии.

В 2021 году в свои спектакли на фестивале представят театры из Испании, Израиля, Польши, Луганска, а также из Москвы, Липецка, Вологды, Тюмени, Нижневартовска и нескольких городских округов Подмосковья.

Фестивальные спектакли в текущем году можно будет посмотреть на трех основных площадках – в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», в культурно-творческом центре «Дружба» (Чехов) и в Серпуховском музыкально-драматическом театре.

В рамках фестиваля также планируется провести несколько тематических и творческих вечеров.