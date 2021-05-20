РИАМО - 20 мая. Метростроители завершили проходку последнего тоннеля на юго-западном участке участке Большой кольцевой линии столичной подземки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Все станции на участке - «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» - планируем достроить уже в этом году», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Открытие новых станций должно улучшить транспортное сообщение районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского.
Большая кольцевая линия московского метро станет самой протяженной в мире.
Длина БКЛ составляет 70 км, на ветке разместится 31 станция. Данная линия позволит объединить периферийные районы мегаполиса.
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