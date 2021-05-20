РИАМО - 20 мая. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Город трудовой доблести» 12 городам страны, среди которых есть и подмосковная Коломна, сообщается на сайте Кремля.

Звание было присвоено за значительный вклад жителей городов страны в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, а также за проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Также звание присвоили Барнаулу, Каменску-Уральскому, Кирову, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени и Чебоксарам.

В годы ВОВ заводы Коломны в сжатые сроки были переведены на выпуск военной продукции. На них героически трудились рабочие.

На фронт в годы войны ушли свыше 20 тыс. жителей, с полей сражений домой не вернулись 11 975 человек. Более 50 жителей Коломны стали Героями Советского Союза.