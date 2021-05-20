РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 мая. Свыше 1 тысячи юных спортсменов приняли участие в легкоатлетическом кроссе памяти погибших в Великую Отечественную войну братьев Горожанкиных, сообщается на сайте администрации Красногорска.

На дистанцию 500 м и 1 км в четверг вышли более тысячи ребят - воспитанников детско-юношеских спортивных школ и клубов округа.

В довоенном Красногорске братья Михаил и Николай Горожанкины были лучшими спортсменами города и организаторами спортивных соревнований. В Великую Отечественную войну Николай, став летчиком, подбил не один вражеский самолет, был сбит, попал в плен, бежал и вновь вернулся в строй. Его брат Михаил на гвардейской подлодке Щ-402 совершил 14 боевых походов, при его участии уничтожено 12 кораблей противника. Оба брата погибли в августе 1944 года с разницей в три дня.

Именем братьев Горожанкиных названа улица в микрорайоне Чернево-2.