РИАМО - 20 мая. Завершить строительство первого детского сада на 200 мест, расположенного в жилом комплексе «Румянцево-Парк», планируют в третьем квартале 2021 года, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

После того, как здание введут в эксплуатацию, его передадут в собственность Москвы. Сейчас в дошкольном учреждении завершают фасадные работы.

Фасады здания украшают яркие панели фиолетового, оранжевого, красного, желтого и синего цветов. Смонтированы лестничные конструкции для главного входа в здание.

Здание построено в виде трех домиков со скатными кровлями, которые соединены вокруг центрального входа в здание. Дошкольное учреждение смогут посещать восемь групп.

В детсаду оборудуют пищеблок, методические и медицинские кабинеты, помещения служебно-бытового назначения, зал для музыкальных занятий и детских утренников, а также другие необходимые помещения.