РИАМО - 20 мая. Следователи завершили расследование второго уголовного дела в отношении бывшего главы Клинского района (сейчас городской округ) Александра Постриганя и трех его сообщников, их обвиняют в организации преступного сообщества, участии в нем, мошенничестве и легализации имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Также в отношении еще одного соучастника указанных преступлений уголовное дело было рассмотрено судом. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В отношении еще пяти разыскиваемых соучастников дело выделили в отдельное производство. В отношении сына Постриганя идет процесс экстрадиции из Испании.

По предварительным данным, экс-глава Клинского района с августа 2003 года по июнь 2018 года создал преступное сообщество из трех подразделений. В состав ОПГ вошли должностные лица администрации, бизнесмены и родственники Постриганя. Тогда членами преступной группы совершено 16 тяжких преступлений. Сумма причиненного ущерба составила порядка 72 млн рублей.

Также ОПГ занималась легализацией земельных участков, зданий, строений, которые были получены в результате противоправных действий. Общая рыночная стоимость данного имущества составила около 68 млн рублей.

Был принят ряд мер, чтобы возместить государству материальный ущерб. Так, на сотни объектов недвижимости наложены аресты, затем участки и здания стоимостью 10 млрд рублей были обращены в доход РФ. Ущерб возместили в полном объеме.

В конце прошлого года Постригань был осужден по первому уголовному делу. Он осужден за должностные и коррупционные преступления. Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 116 млн рублей.