РИАМО - 20 мая. С начала 2021 года почти 150 тыс. подмосковных собственников решили вопросы по управлению своим многоквартирным домом с помощью собраний в онлайн-формате, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

В рамках исполнения госпрограммы «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы и приоритетного проекта «Умные города Подмосковья» в Московской области с 2019 года проводятся общие онлайн-собрания собственников многоквартирных домов.

«План по проведению общих собраний собственников в электронном виде к концу II квартала составляет 10 тыс. собраний. Уже сегодня можно сказать, что мы его перевыполним. Фактически на сегодняшний день проведено более 5,4 тыс. собраний и инициировано 4,3 тыс.», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он отметил, что через управдомов и самих жителей идет обратная связь об удобстве сервиса.

Московская область – первый субъект в РФ, где каждый собственник многоквартирного дома имеет возможность голосовать по текущим вопросам дома в онлайн-формате.

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