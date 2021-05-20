РИАМО - 20 мая. С начала 2021 года почти 150 тыс. подмосковных собственников решили вопросы по управлению своим многоквартирным домом с помощью собраний в онлайн-формате, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
В рамках исполнения госпрограммы «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы и приоритетного проекта «Умные города Подмосковья» в Московской области с 2019 года проводятся общие онлайн-собрания собственников многоквартирных домов.
Он отметил, что через управдомов и самих жителей идет обратная связь об удобстве сервиса.
Московская область – первый субъект в РФ, где каждый собственник многоквартирного дома имеет возможность голосовать по текущим вопросам дома в онлайн-формате.
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