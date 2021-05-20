РИАМО - 20 мая. До конца текущего года в новой Москве планируется закончить обследование и проектирование жилого комплекса «Остров Эрин», заключение экспертизы на долгострой может быть положительным, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Совещание о вопросах достройки ЖК прошло под руководством генерального директора Московского фонда защиты прав дольщиков Александра Гончарова на строительной площадке, также в мероприятии участвовали представители администрации.

«Длительная процедура передачи была связана с обжалованием со стороны кредиторов и некоторых участников долевого строительства, а также с наложенными арестами на объект и наличием притязаний у агентства по страхованию вкладов. На сегодняшний момент права полностью перешли фонду и зарегистрированы, что дает нам возможность готовиться к конкурсу по выбору проектировщиков», – сказал Гончаров.

Объявление конкурса на определение техзаказчика работ планируется на второй квартал этого года.

Ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии столицы, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что в марте 2019 года в отношении ЗАО «Софьино-70» мэр Москвы Сергей Собянин ввел процедуру банкротства, а в феврале прошлого года в рамках заседания совета фонда было решение финансировать достройку ЖК за деньги города. Возглавлял заседание заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Договор передачи прав на земельные участки для достройки ЖК подписан в апреле 2021 года, 18 земельных участков с недостроенными корпусами перешли фонду.