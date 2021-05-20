РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 мая. В Домодедове прошел фестиваль-конкурс «Супермама – 2021», в нем приняли участие семь конкурсанток, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Участниц поприветствовала председатель жюри, председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России, президент фонда «Исток» Екатерина Богдасарова.

«Я хочу сказать, что миссия материнства является одной из самых благородных. Она несет любовь, приносит счастье, тепло. И именно в нежных материнских руках находится наше будущее поколение. Желаю каждой из вас, мамочки, больших успехов. Для меня вы все победительницы, потому что самое главное для женщины - это ее дети», - сказала Богдасарова.

Успеха участницам также пожелал глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

«Я всем конкурсанткам хочу пожелать успеха. Уверен, что сегодня мы увидим незабываемое событие, и уже сразу хочется всех поблагодарить и поздравить, потому что короткое выступление каждой, которые мы услышали, уже говорит о многом. Вы уже сделали для городского округа Домодедово очень много», - отметил Двойных.

Мероприятие организовали Домодедовское отделение Союза женщин России и комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово.

В фестивале-конкурсе приняли участие семь мам.