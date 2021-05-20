РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Строительство школы в микрорайоне Кутузово городского округа Подольск завершено на 60%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В рамках нацпроекта «Образование» продолжается строительство новой школы на 1,1 тыс. мест на Бородинском бульваре. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

В настоящее время в строительстве задействовано 210 рабочих и шесть единиц строительной техники. Продолжаются работы по устройству фасадных конструкций, отделке помещений, монтажу лифтов и сетей электроснабжения, а также благоустройству прилегающей территории. Ведется поставка оборудования.

Согласно проекту в четырехэтажном здании площадью свыше 16,8 тыс. кв. м разместятся классы для уроков и внеурочной деятельности, кабинеты для кружков и мастерские, пищеблок со столовой, два спортивных зала, актовый зал на 400 мест, библиотека с информационным центром, медицинские кабинеты, административные и вспомогательные помещения.

В рамках проекта также благоустроят прилегающую территорию, где появятся физкультурно-спортивная зона с игровыми площадками, места для отдыха и учебно-опытные зоны для учащихся.