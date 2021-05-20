РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 мая. На красногорском предприятии «Зеленые линии» поделились опытом оптимизации производства, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Отраслевое совещание с участием представителя министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Вершининой, руководителя регионального центра компетенции Виталия Теребова, начальника управления по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса администрации Красногорска Бориса Голубева и директоров крупных промышленных предприятий Подмосковья прошло на территории ГК «Союзснаб» в четверг.

1 июня 2020 года компания «Зеленые линии» стала участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В качестве пилотного проекта был выбран поток «Цех шоколадная глазурь», линия пятивалковой мельницы №2. Цех выпускает шоколадную и кондитерскую глазурь для ведущих кондитерских фабрик России. Цель вступления в нацпроект – повышение производительности предприятия на 10% за первый год, 15% – во второй год и к третьему году добиться роста 30%, сократить время протекания процессов и оптимизировать запасы.

Руководитель проектного офиса ООО «Зеленые линии» Заури Лагонда пояснил, что эксперты Федерального центра компетенций обучили сотрудников предприятия инструментам бережливого производства.

«Зафиксирована динамика: по производственной линии на 18,2%, общая эффективность оборудования повысилась на 7,8%, незавершенные производства снизились на 38%, время протекания процесса изготовления партии шоколадной глазури сократилось почти вдвое», – сказал Лагонда.

За три года программы планируется провести оптимизацию трудовых ресурсов на всех потоках предприятия. В рамках реализации проекта компания получит государственную поддержку и льготный кредит на развитие бизнеса.

«Основной вопрос участия в нацпроекте – это мотивация. Мотивация руководства предприятия и топ-менеджеров. Если не будет желания участвовать в проекте, достигнуть результатов будет невозможно», – подчеркнул Виталий Теребов.

Компания ООО «Зеленые линии» входит в группу компаний «Союзснаб». Реализует продукцию высокого качества собственного производства и от ведущих мировых производителей. Является крупнейшей российской организацией на рынке поставок и производства ингредиентов для предприятий России и стран ближнего зарубежья.

Всего на предприятии трудятся 886 сотрудников, из них в центральном офисе в Красногорске – 427 человек.