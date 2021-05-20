РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Центральный рынок в Подольске не будут сносить, его реконструируют, прилегающую территорию благоустроят, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Пять одноэтажных модулей сельскохозяйственного рынка площадью более 1 тыс. кв м каждый строятся на Варшавском шоссе возле микрорайона Кузнечики. Окончание строительства - 2022 г. Ранее его возведение увязывали со сносом старого здания Подольского центрального рынка, что было неоднозначно воспринято населением.

«Руководство Центрального рынка, ассоциация предприятий, которые работают там, пригласили проектировщиков и разработали концепцию реконструкции старого здания Центральнгого рынка. Провели испытания здания, которое построило предприятие «Гидропресс» в свое время. По оценке специалистов, это здание простоит еще очень много лет. Согласно одному из форматов нового пространства, уличную торговлю полностью уберут с территории Центрального рынка», - сказал Пестов.

Он добавил, что после реконструкции прилегающую территорию благоустроят и сделают современной.