РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Центральный рынок в Подольске не будут сносить, его реконструируют, прилегающую территорию благоустроят, сообщил глава Подольска Николай Пестов.
Пять одноэтажных модулей сельскохозяйственного рынка площадью более 1 тыс. кв м каждый строятся на Варшавском шоссе возле микрорайона Кузнечики. Окончание строительства - 2022 г. Ранее его возведение увязывали со сносом старого здания Подольского центрального рынка, что было неоднозначно воспринято населением.
Он добавил, что после реконструкции прилегающую территорию благоустроят и сделают современной.
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