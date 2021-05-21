РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. Энергетики Балашихинского РЭС филиала «Восточные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» проводят плановые работы по ремонту энергооборудования, в пятницу свет отключат в деревне Дятловка, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

Энергетики произведут отключение на два часа в промежуток времени с 10:00 до 18:00 для производства ремонтных работ по установке реклоузера и линейного разъединителя. Отключение электроэнергии планируется в деревне Дятловка.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.