РИАМО - 20 мая. В усадьбе Шахматово в городском округе Солнечногорск 29 и 30 мая состоится Сиреневый фестиваль, в период цветения сирени усадьба выглядит особенно хорошо, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Посетителей ожидает презентация-концерт совместного проекта ВГИК «Русская лирика XX века в музыке», «Литературная гостиная» со стихами поэтов Серебряного века, музыкальные номера, а также мастер-классы по живописи для детей.

Кроме того, гости фестиваля смогут покататься на лошадях, сыграть в крокет и попробовать угощение из знаменитых «Бекетовских тетрадей». Для гостей приготовят летние напитки и десерты.

Для того, чтобы стать участником фестиваля, необходимо зарегистрироваться по телефону: +7 (965) 252-83-94.

Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока включает три усадьбы: Шахматово, Тараканово и Боблово, объединенные общей историей дружбы семей Бекетовых (Блоков) и Менделеевых.