РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. Жительница Люберец получила четыре года тюрьмы после покупки наркотиков в крупном размере через тайник-«закладку», сообщает пресс-служба Люберецкой городской прокуратуры.

Люберецкий городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению ранее судимой 36-летней местной жительницы, которая незаконно приобрела через тайник-«закладку» наркотическое средство в крупном размере и хранила его при себе до момента задержания сотрудниками полиции.

Подсудимая вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.

Приговором суда от 19 мая подсудимую признали виновной в совершении инкриминируемого преступления. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано Люберецким городским прокурором.