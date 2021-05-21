РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. В Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) подмосковной Балашихи в пятницу состоится день открытых дверей для будущих родителей, начало мероприятия в 14:00, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

МОПЦ возобновляет дни открытых дверей в привычном режиме - каждую пятницу в 14:00 сотрудники медучреждения ждут будущих мам в гости.

Пока действуют ограничения, на мероприятие приглашают только будущих мам по предварительной записи. Количество участников ограничено.

Чтобы записаться, необходимо отправить заявку через Google-форму и ожидать подтверждения записи.

Для тех, кто не сможет прийти на день открытых дверей, будет включен прямой эфир.