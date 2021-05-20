РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мая. Жителей городского округа Мытищи призвали не кататься на колесных видах транспорта в центральном парке культуры и отдыха, сообщается в Instagram-аккаунте окружных парков.

В зонах сцены, фонтана, аттракционов, памятника мытищинцам, акведука и на детской площадке запрещено кататься на велосипедах, роликах, скейтах, самокатах и других колесных видах транспорта.

Парк предназначен для отдыха и прогулок. Там много пенсионеров и детей, которые пугаются быстро проезжающих мимо людей на колесах. Также такое катание наносит парку финансовый ущерб: сломанная плитка, разбитое встроенное освещение и поврежденная сцена. Поэтому, чтобы избежать проблем, разрешено передвижение по парку только транзитом, держа транспорт в руках.

С полным сводом правил парка можно ознакомиться в Telegram-канале парков Мытищ (t.me/park_mitihi/3489).