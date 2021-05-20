РИАМО - 20 мая. Поезда большого кольца МЖД (БМО) будут останавливаться на остановочном пункте 71 км на временной деревянной платформе во время строительства двух новых береговых платформ, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Длина платформ составит 260 м. На них установят навесы от дождя, навигацию, скамейки и урны. Рядом находится село Костино и дачи.

Строительство ведется в рамках реконструкции участка Костино – Иванцево БМО. Сейчас там укладывают бесстыковый путь. На этом участке планируют реконструировать пять остановочных пунктов: 68 км, 71км, 74 км, Драчево и 80 км. На них установят две береговые платформы. Ранее аналогичные работы прошли на станциях Костино и Иванцево, а также сейчас продолжаются работы на платформе 68 км.

Работы по комплексной реконструкции северной части БМО (81 км – Дмитров – Икша – Поварово) нужны для того, чтобы увеличить пропускную способность участка. На некоторых из них ведется укладка второго главного пути. Сейчас расширяют самый протяженный участок - Костино – Иванцево длиной 17,2 км.