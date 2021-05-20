РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. В Подольске будущие первоклассники из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума смогут получить подарочные наборы к школе, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Малообеспеченные семьи округа, в которых в 2021 году дети будут зачислены в 1 класс, смогут подать заявления на получение подарочного набора для первоклассника. Такое право имеет один из родителей ребенка-первоклассника в семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения (13 580 рублей). При этом родитель и ребенок-первоклассник должны иметь место жительства в Московской области.

Прием заявлений по предварительной записи осуществляется по 5 сентября в Подольском управлении социальной защиты населения по адресу: улица Литейная, 6/8. Для оформления необходимы документы: паспорт; свидетельство о рождении; документы, подтверждающие сведения о доходах семьи; свидетельство о заключении или расторжении брака; свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка-первоклассника; справка, подтверждающая обучение (зачисление) ребенка; выписка из домовой книги.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(496)768-27-60; 8(496)768-27-55.