РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 мая. Красногорский филиал Музея Победы подвел итоги Московского областного конкурса рисунков «Мир без войны», сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Творческое состязание было посвящено 76-летию Победы в Великой Отечественной войне и стартовало 1 апреля 2021 года.

Дошкольникам и ученикам младших классов музей предложил нарисовать мир, ради которого их прадедушки и прабабушки сражались на войне. Более 450 ребят прислали рисунки, на которых изобразили и первые мирные дни, и наше время, и даже свои мечты о будущем. Дети рисовали карандашами, гуашью, акварелью, мелками, пастелью, фломастерами.

«Все работы замечательные, очень трогательные и смешные, милые и грустные, замысловатые и простые в исполнении, но очень значимые. Нам было бесконечно сложно определиться с выбором победителей, поэтому мы решили немного отступить от положения конкурса и распределить лучшие работы по номинациям», - сказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Жюри распределило лауреатов по трем возрастным категориям: 4-6 лет, 7-8 лет и 9-10 лет. Победителями и призерами стали ребята из Красногорска и других городов и населенных пуктов Московской области. Все участники получат сертификаты, а победители - дипломы и сувениры.