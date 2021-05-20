РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» в рамках Всероссийской акции «Призывник» провели антинаркотическую беседу со студентами и старшеклассниками местных учебных заведений, сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие было направлено на профилактику употребления запрещенных веществ среди молодежи и формирование негативного отношения к этому.

Будущим призывникам рассказали о том, как наркотические средства и психотропные вещества влияют на организм человека, его эмоциональное и психологическое состояние, а также отметили их разрушающие воздействие на социальную и личную жизнь. Сотрудники полиции проинформировали участников акции об уголовной и административной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В завершение своего выступления стражи правопорядка рекомендовали молодым людям придерживаться здорового образа жизни и пожелали успехов на жизненном пути.