РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Глава Подольска Николай Пестов назвал пять управляющих компаний со значительным приростом задолженности перед ресурсоснабжающими органиазциями, в том числе УК «Импульс», из-за которой отключили горячую воду в ЖК «Весенний».

В концертном зале администрации округа Пестов выступил с отчетом по итогам социально-экономического развития Подольска в 2020 году. Он сообщил, что всего в Подольске 1980 жилых домов.

Одним из наиболее важных вопросов в деятельности управляющих организаций является платежная дисциплина. Есть организации, которые обеспечили снижение задолженности и улучшили свою платежную дисциплину по итогам 2020 года. Это МУП «Дирекция единого заказчика», УК «Любимый дом». Но у некоторых УК на сегодняшний день имеется значительный прирост задолженности перед ресурсниками, что пагубно сказывается на экономике не только ресурсоснабжающих организаций но и по округу в целом.

«К таким организациям относятся УК «Диском-Сервис», ЖЭУ «Подольск», «Август-ЖКХ», «Импульс», «Прогресс-спецсервис». Я обращаюсь к надзорным и правоохранительным органам с просьбой обратить на эти управляющие компании особенное внимание. Вопиющим является пример работы УК «Импульс», в управлении которой находятся два достаточно больших дома ЖК «Весенний» в поселке Соновый бор. Задолженность управляющей компании перед ресурсниками - почти 25 млн рублей. Я надеюсь, что при действенной поддержке прокуратуры мы скорее всего разрешим эту проблему», - сказал Пестов.

Наличие этой задолженности привело к отключению 12 мая горячего водоснабжения в ЖК «Весенний», причем пострадали в основном добросовестные жители.

Пестов добавил, что для начала УК воспользуется периодом, в который можно проводить профилактические мероприятия на сетях. Но управляющей компании рекомендовали привлечь заемные средства для погашения задолженности и решения вопроса с возобновлением горячего водоснабжения.

Процент сбора платежей с населения за ЖКУ в Подольске такой же, как и в среднем по Московской области и составляет 94%. В денежном выражении это более 1 млрд 300 млн рублей. Большинство населения округа добросовестно платит за ЖКУ.