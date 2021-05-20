РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мая. В четверг на улице Силикатной городского округа Мытищи образовалась пробка длиной около 2 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено в сторону Олимпийского проспекта. Пробка начинается от центра единоборств «Строитель» и продолжается до пересечения с Олимпийским проспектом.

Также заторы есть на улицах Абрамова, Колонцова, Карла Маркса, Коминтерна, Кирпичная, Белобородова, Воровского, Академика Каргина и Волковском шоссе.